Lanazione.it - Sistemato e rinforzato il tratto franato. Oggi riapre via Costalbagno

Rimossa la frana ed eseguiti i lavori di consolidamento, stamani viene riaperta viaa Montopoli. "Ringraziamo l’ufficio, la responsabile Ilaria Bellini e le ditte – dichiarano la sindaca Linda Vanni e l’assessore ai lavori pubblici Paolo Moretti – Ci eravamo posti come obiettivo primario quello di intervenire sulle frane presenti e nei primissimi mesi di mandato abbiamo affidato i lavori per viae via Immaginetta per rispondere velocemente a due criticità importanti del nostro territorio". Dopo un’indagine geologica, necessaria per capire l’entità dei lavori da svolgere, è stato modificato e aggiornato il progetto per poi passare all’intervento che ha riguardato la sistemazione e la messa in sicurezza del versante per un importo complessivo di circa 230 mila euro sostenuto interamente dal Comune.