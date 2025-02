Puntomagazine.it - Sinistra italiana, gestione disumana dell’emergenza abitativa

Napoli, Andreozzi e Ioffredo (): ‘Sgomberi disumani e senza soluzioni per l’emergenza, chiediamo l’applicazione dell’Ordine del Giorno per fermarliNAPOLI, 06 FEB – “Nelle scorse ore, le forze di polizia, i reparti della celere, i vigili urbani, i vigili del fuoco, si sono presentati a casa di una donna sola, indigente e con due figli minori, per eseguire uno sgombero ordinato dal Comune di Napoli. È solo l’ultimo episodio di unae disastrosa del fenomenoda parte del servizio Politiche per la Casa che, allo stato attuale, ha inviato già oltre un migliaio di provvedimenti di sgombero a famiglie la cui unica colpa, spesso, è solo riconducibile alla situazione di indigenza in cui versano” dichiara il consigliere comunale diRosario Andreozzi, insieme al segretario provinciale diStefano Ioffredo.