Simposio Uefa Professionisti del Titano in trasferta a Lugano

Si conclude oggi il nonomedico della, organizzato a. ‘Il calcio femminile ed oltre’ è il tema della due giorni di approfondimenti ed aggiornamenti rivolti al personale medico delle Federcalcio europee affiliate alla. In rappresentanza della Federcalcio del San Marino, in Svizzera ci sono i dottori Simone Grana, Annamaria Ferri e Roberto Venturini, tutti da tempo inseriti nel settore medico-sanitario della Fsgc e spesso al seguito di club e Nazionali sammarinesi, tanto in territorio quanto all’estero. Oltre agli interventi ed alle presentazioni sviluppate sul palco, l’evento si è completato anche di sessioni di domande e risposte che hanno coinvolto i medici che stanno partecipando al, ma anche lavori di gruppo con l’obiettivo di favorire interazione e scambio di esperienze.