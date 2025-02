Ilgiorno.it - Sicurezza e prevenzione. GdF e autorità di bacino firmano il protocollo: laghi osservati speciali

Sottoscritto dall’dilacuale deiMaggiore, Comabbio, Monate e Varese e dal reparto operativo aeronavale della Guardia di finanza di Como und’intesa con l’obiettivo rafforzare la collaborazione in occasione di controlli sul demanio lacuale di competenza per contrastare ogni illecito. L’accordo, di durata triennale, ha lo scopo di migliorare le sinergie operative a tutela del demanio lacuale. Secondo quanto indicato nel, l’si impegna a fornire alla Guardia di Finanza input informativi qualificati che consentiranno al corpo di svolgere controlli, anche preventivi, sulle installazioni non autorizzate e nei confronti di casi di abusivismo edilizio. La Guardia di Finanza fornirà, invece, supporto via terra e via lago al personale dell’didurante le proprie attività di verifica.