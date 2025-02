Ilfattoquotidiano.it - “Siamo a un passo dal baratro, anzi, ci siamo già dentro. Meloni sbaglia a far morire il cinema italiano pensando che sia una cosa di sinistra”: l’affondo di Pupi Avati

“Ildavvero a undal, cigià. Creiamo un ministero ad hoc per il”. Parola di. Intervistato dal Corriere della sera, il regista bolognese manda un messaggio al vicino governoe alla compagine ministeriale del Mibact: non fateilsolo perché la maggior parte della gente che ci lavora è di. “Il governo non può permettersi il lusso di lasciarilperché erroneamente lo considera unafatta da gente die destinata a elettori di. Sarebbe uno sbaglio madornale”, ha spiegato. “Com’è noto ho sempre votato al centro, spesso per Forza Italia; ma questo non ha mai rappresentato un pregiudizio che mi impedisse di apprezzare o di non apprezzare i miei colleghi a seconda della loro appartenenza politica.