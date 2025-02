Cityrumors.it - Si schianta un elicottero, muore a bordo un notissimo imprenditore

Leggi su Cityrumors.it

E’ accaduto nella prima serata con la caduta del velivolo forse a causa della fitta nebbia non sono stati in gradi di controllarloUno schianto terribile. Unè precipitato intorno alle 19 del 5 febbraio a Castelguelfo di Noceto, in provincia di Parma e le tre persone asono tutte morte. La tragicità ha voluto che all’interno dell’ci fosse Lorenzo Rovagnati, 41 anni, amministratore delegato dell’azienda di salumi molto famosa per il Gran Biscotto conosciuto in tutta Italia.Siun, aun(Ansa Foto) Cityrumors.itLorenzo era uno degli eredi del fondatore dell’azienda Paolo Rovagnati. Il suo nome è stato segnalato da diverse fonti ai soccorritori che si trovano sul posto e in serata stanno operando sui resti dell’per estrarre le vittime.