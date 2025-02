Ilgiorno.it - Si ride al Teatro di via Dante con lo spettacolo in dialetto

Terzo appuntamento della stagione teatrale 2024/2025. Sabato alle 21, aldi via, loin“Con tutt el ben che te voeuri”, scritto da Luciano Lunghi e diretto da Paolo Acquistapace, sarà portato in scena dalla compagnia Gli amici del, di Birone di Giussano. La commedia brillante racconta la storia di una coppia dedita al litigio, in cui il marito deve vedersela anche con la suocera. Il protagonista riceve la visita di un amico, il suo medico, che gli svela che a volte si capisce l’importanza di una persona solo quando questa non c’è più. Ecco allora l’idea di architettare una finta morte, per vedere di recuperare quell’amore di coppia che oramai non esiste più. La compagnia Gli amici delnasce nei primi Anni 80 grazie alla passione per il palcoscenico del parroco di Birone, don Angelo Pessina, e di un gruppo di parrocchiani.