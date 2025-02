Lanazione.it - Si interverrà sulla falda per realizzare la nuova piscina coperta

Leggi su Lanazione.it

Perlabisognerà andare ad abbassare in parte anche lasottostante, per consentire le operazioni di scavo. Una richiesta già autorizzata a dicembre ma che il Comune di Massa ha rivisto in questi giorni per ridurre i tempi di intervento così come l’area di incidenza: tempi più ridotti, però, significano un maggiore prelievo di acqua di, 50 litri al secondo, per liberare l’area di cantiere dall’acqua sottostante e per questo ha dovuto aprire una procedura di assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale ora sul tavolo della Regione Toscana. Con i nuovi valori e le dimensioni aggiornate, però, l’impianto di ‘dewatering’ dovrebbe rimanere in funzione soltanto 65 giorni. Ma è proprio la maggiore portata, di 50 litri al secondo invece dei 47 previsti precedentemente, a richiedere la verifica di assoggettabilità.