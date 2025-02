Rompipallone.it - Si ferma a 28 anni per il cancro: la notizia è tremenda e le sue parole sono da brividi

Ultimo aggiornamento 6 Febbraio 2025 12:33 di AlessiaIl mondo del calcio piange all’annuncio shock del calciatore ora costretto a ritirarsi per via deldasull’addioQuando un calciatore è costretto ad abbandonare ciò che ama fare è sempre un immenso dispiacere per l’intero mondo del calcio. Quanto accaduto non è la prima volta, ma si tratta di un evento già accaduto – purtroppo – a diversi suoi colleghi e la seconda per lui.Infatti, il calciatore deve nuovamentersi per sottoporsi alle chemio e guarire. Difficile parlare in questo momento di un suo probabile ritorno in campo, ora c’è solo bisogno di stringersi intorno a lui e dargli forza.Kirian Rodriguez ha di nuovo il: il suo annuncioKirian Rodriguez, capitano del Las Palmas, deve fare per la seconda volta i conti con il, che non intende lasciarlo in pace.