Ilrestodelcarlino.it - Si avvicina il Carnevale. Aperte le iscrizioni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Fervono i preparativi per il tradizionaledi Castel di Lama. L’associazione Il Miglio con il patrocino del Comune sta mettendo a punto ogni cosa coinvolgendo anche protagonisti dei Carnevali storici del Piceno. Ilè una festa che affonda le sue radici in tempi antichissimi, un fenomeno culturale che coinvolge tanti e si manifesta in ognuno con le sue peculiarità e le sue forme, che riescono a divertire tutti. Il corteo lamense quest’anno si lascerà contaminare, sarà arricchito dalla sfilata degli zanni, che con la musica degli organetti rallegrerà le vie di Castel di Lama. "Stiamo cercando – ha dichiarato l’assessore Loredana Zappacosta – anche la collaborazione di altri carnevalieri per rallegrare il nostro corteo, Acquasanta ha dato la sua adesione, sarà protagonista con gli zanni, vogliamo coinvolgere anche le congreghe offidane, e altri rappresentanti dei Carnevali storici del Piceno, affinché il corteo sia un viaggio tra storia e divertimento.