Tvplay.it - Shock Napoli, Conte è irremovibile: non si torna più indietro

Il, dopo un calciomercato tumultuoso, è atteso dal match con l’Udinese, ma prima bisogna segnalare una decisionedi.Dopo aver battuto Atalanta e Juventus, di fatto, ildi Antonionon è riuscito a battere un’altra big del nostro campionato. Domenica scorsa, dopo essere passati in vantaggio con Spinazzola, gli azzurri hanno subito al 92? il gol di Angelino della Roma di Claudio Ranieri.: non sipiù(Ansa Foto) tvplay.itCon questo pareggio, visto anche l’1-1 tra Milan ed Inter nel derby, ilnon ha sfruttato l’occasione di guadagnare dei punti sulla squadra guidata da Simone Inzaghi. Tuttavia, in casa partenopea in questi giorni si è parlato solo di calciomercato.Dopo la cessione di Kvaratskhelia al PSG per circa 75 milioni di euro, di fatto, Giovanni Manna è stato impegnato nella ricerca del sostituto del georgiano.