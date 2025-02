Shampoo quali sono i migliori | vince un prodotto da supermercato Nuova classifica di Altroconsumo

Leggi su Caffeinamagazine.it

Spendere una fortuna per avere capelli puliti e morbidi non è sempre necessario. A dimostrarlo è un recente test condotto da, che ha analizzato diecitra i più venduti sul mercato, rivelando risultati sorprendenti. La buona notizia? Tutti i prodotti esaminati hanno ottenuto valutazioni positive sia nei test di laboratorio, condotti da parrucchieri esperti, sia nel giudizio di 557 consumatori della community.Loche ha conquistato la prima posizione è il Near Your Hair, in vendita nei supermercati Eurospin a un prezzo imbattibile di 2,58 euro al litro (1,29 euro per la confezione da 500 ml). Questoè stato particolarmente apprezzato per la facilità di risciacquo, una caratteristica esaltata dai parrucchieri professionisti. Subito dopo troviamo il Gliss Aqua Revive, valutato positivamente per la sua pettinabilità.