Sfida generazionale nel partito Democratico: Chakrabarti contro Pelosi a San Francisco

Una nuovanelsembra prendere forma a San, in una lotta per il seggio ora detenuto dall'ex speaker della Camera Nancy, che a 84 anni ha presentato la documentazione per ricandidarsi nel 2026. A lanciarle il guanto diil 39/enne Saikat, ex capo dello staff della deputata liberal Alexandria Ocasio-Cortez, i cui rapporti connon sono mai stati dei migliori. Nell'annunciare la sua candidatura,ha infatti citato gli sforzi dell'ex speaker per impedire alla deputata progressista di New York di diventare ilpiu' alto in grado della commissione di vigilanza della Camera. "Rispetto ciò che Nancyha realizzato nella sua carriera, ma viviamo in un'America totalmente diversa da quella che conosceva quando è entrata in politica 45 anni fa", ha affermato, ex dipendente tech.