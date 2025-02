Zonawrestling.net - Seth Rollins sui fischi a Hulk Hogan:”Se succede, c’è un motivo”

Leggi su Zonawrestling.net

attira costantemente l’attenzione per uno per l’altro, sia dentro che fuori dal mondo del wrestling.Durante il debutto di RAW su Netflix il 6 gennaio, i fan lo hannoato rumorosamente per tutto ciò che ha detto, sorprendendo molte persone. Ora, ancheha chiarito di ritenere chemeritasse quei.Parlando con Kyle Brandt di Good Morning Football, aè stato chiesto cosa pensasse deirivolti adurante l’episodio di RAW del 6 gennaio.ha affermato che, se una grande folla reagisce negativamente a qualcuno, di solito c’è un. Anche se non è sicuro checomprenda pienamente la situazione, crede che, alla fine, ognuno ottenga ciò che merita:“Sono assolutamente d’accordo sul fatto che ognuno riceva ciò che merita, e lo stesso vale per i