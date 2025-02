Servizio civile universale ad Avellino | domande al Comune entro il 18 febbraio

Leggi su Ildenaro.it

le ore 14 del prossimo 18, è possibile presentare domanda di partecipazione ai progetti per il prossimo Bando 2024 – Annualità 2025 del. A darne nota ildi. La domanda di partecipazione, per i giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni, va presentata sul sito istituzionale del Dipartimento per le Politiche giovanili e il, collegandosi al link: https://domandaonline..it/. Saranno disponibili posti per 24 volontari, distribuiti su 5 progetti approvati. Quattro di questi si svolgeranno a piazza del Popolo, uno all’ex Convento di San Generoso. Ilsarà svolto in partenariato con l’associazione Nuova Dimensione.L'articoloadalil 18proviene da Ildenaro.