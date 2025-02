Servizio 118 allarme del Saues | Le Asl preferiscono onerosi gettonisti come medici di emergenza territoriale

Leggi su Ildenaro.it

“Nonostante una specifica previsione di legge, alcune Aziende sanitarie del territorio nazionale sono poco propense a concedere il passaggio deiconvenzionati dialla dipendenza del118. Di conseguenza, a questi preziosi professionisti non resta che trasferirsi in altri servizi meglio remunerati e meno rischiosi, lasciando così scoperti molti turni di. Un paradosso, visto che le aziende sanitarie, per fronteggiare la carenza di personale medico ricorre ai” che,noto, vengono pagati ” profumatamente”, quando potrebbero altrimenti assumere alla dipendenza iconvenzionati diad un costo nettamente inferiore”. Lo afferma il presidente nazionale del, sindacato autonomo urgenzasanitaria Paolo Ficco, per il quale “l’intervento del legislatore sarebbe, maiin questo caso, più che auspicabile”.