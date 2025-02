Sport.quotidiano.net - Serie D. Niente medico in panchina: lo United dovrà pagare 500 euro

Leggi su Sport.quotidiano.net

Non finisce di piovere sulloRiccione. Che dopo aver perso il ’Calbi’ e anche il residence dove alloggiava fino a qualche settimana fa la squadra, ora è stato multato anche dal giudice sportivo dopo il pareggio casalingo di domenica scorsa contro il Corticella. Il club del presidente Tranquilli dovròuna multa di 500"per inosservanza – recita il giudice sportivo – dell’obbligo di presenza delin". Nel girone D1.200il Prato per i fumogeni lanciati in campo dai propri tifosi. Ha a che fare con il giudice sportivo questa settimana anche il San Marino, reduce dalla sconfitta sul campo di Cattolica contro il Cittadella Vis Modena. Il giudice ha fermato per un turno il centrocampista Arcopinto. Nel girone B è stato fermato per tre giornate Mambelli del Sasso Marconi, per due Kharmoud della Pistoiese.