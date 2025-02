Rompipallone.it - Serie A, svolta storica: non era mai successo prima

Ultimo aggiornamento 6 Febbraio 2025 19:21 di redazioneArriva unaper il calcio italiano e per tutto il movimento: non era maidi oggi.La stagione diA entra sempre più nel vivo, con Inter e Napoli che continuano a darsi battaglia a caccia del titolo. In attesa del match di stasera che vedrà i nerazzurri scendere in campo contro la Fiorentina con l’obiettivo di agganciare la squadra di Antonio Conte in testa alla classifica, arriva l’annuncio riguardante unaper tutto il calcio italiano.Figurine Panini, nasce l’album dedicato al calcio femminileDa Calciatori a Calciatrici: è stato presentato questa mattina all’Aleph Hotel di Roma il primo album di figurine Panini interamente dedicato al pallone femminile italiano. All’interno dell’album non sarà presente solamente il campionato diA, ma anche quello diB oltre alle calciatrici impegnate con la Nazionale italiana in vista degli Europei in Svizzera della prossima estate.