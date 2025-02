Lapresse.it - Serie A, stasera il recupero Fiorentina-Inter: orario, dove vederla e probabili formazioni

scendono in campo questa sera per ildella 14esima giornata diA. Lo scorso 1° dicembre, il match era stato sospeso al 17? per il malore di Edoardo Bove. Da regolamento, dunque, la partita riprenderà dallo stesso minuto con una rimessa laterale dei padroni di casa.Le due squadre scenderanno in campo all’Artemio Franchi di Firenze, con il fischio d’inizio previsto alle 20.45. La partita sarà trasmessa in diretta tv e streaming su Dazn. LediTanti i nuovi arrivi in casa Viola. Tuttavia, i nuovi acquisti Zaniolo, Ndour, Folorunsho, Fagioli e Pablo Marìnon saranno della partita. Palladino si affiderà alla difesa a quattro, con Comuzzo terzino destro. Con Adli, Cataldi e Colpani non al meglio, scelte quasi obbligate a centrocampo: Richardson e Mandragora davanti alla difesa e Beltran, Dodò e Gudmundsson dietro a Kean unica punta.