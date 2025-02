Digital-news.it - Serie A Recupero, STASERA Fiorentina-Inter: diretta TV su Sky Sport e DAZN

è pronta a ripartire (Sky). Lo farà sessantasette giorni dopo l'ruzione del match valevole per la 14^ giornata, fermato dal malore di Edoardo Bove. I viola, che arrivano dalle due vittorie con Lazio e Genoa, cercano il tris per superare la Juventus ed agganciare la Lazio al quarto posto, mentre i nerazzurri in caso di vittoria affiancherebbero il Napoli al comando della classifica.A partire dalla stagione 2017/18, laha vinto solo una delle 14 sfide disputate contro l’inA (5N, 8P); inoltre, la Viola non segna da due partite di fila contro i nerazzurri in campionato, e non registra unadi match senza reti all’attivo più lunga nel torneo contro questa avversaria dal periodo tra dicembre 2007 e novembre 2009 (striscia di cinque in quel caso).