Serie A recupero Fiorentina-Inter 3-0

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

22.31 Lastende l'3-0 e fa un favore al Napoli, che resta in vetta a +3.Viola al 4° posto con la Lazio.Così ildella 14ma giornata,gara sospesa al 16' per il malore di Bove, ora in panchina a sostenere la squadra. Gol nerazzurro di Carlos Augusto annullato per fuorigioco. Fronte viola, Kean impegna Sommer di testa, Dodò calcia a lato. Ripresa. Rete delladi Ranieri su angolo di Mandragora (59'). Raddoppio di Kean su cross di Dodò (68'). Reazionema Kean la chiude su errore di Dimarco all'89'.