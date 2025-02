Thesocialpost.it - Serie A, Fiorentina-Inter finisce 3-0: Kean travolge i nerazzurri

Laha superato l’3-0 nel recupero della partita valida per la 14ª giornata diA,rotta lo scorso dicembre dopo 17 minuti a causa del malore di Bove. Al Franchi, la squadra di Palladino ha messo in campo una prestazione decisa e intensa, dominando la ripresa e portando a casa una vittoria netta.Il vantaggio è arrivato al 60’, quando Ranieri è stato il più rapido a ribadire in rete sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Pochi minuti dopo, al 68’,ha raddoppiato con un preciso colpo di testa sul secondo palo, sfruttando l’assist di Dodo. A chiudere definitivamente la partita, a un minuto dal termine, è stato ancora, che ha firmato la doppietta approfittando di un errore difensivo di Dimarco.Per l’, sfuma l’occasione di agganciare la vetta della classifica, rimanendo così a -3 dal Napoli.