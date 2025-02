Ilgiorno.it - Seriate, accoltellata dal marito nel parcheggio del supermercato: “Vorrei incontrare i miei salvatori”

Bergamo – Ha ancora paura. E non è nemmeno del tutto guarita. Ci vorrà altro tempo. La lesione al tendine della mano destra le provoca fastidio e dolore. Uno dei 14 fendenti che ille aveva sferrato la mattina del 6 gennaio neldelLidl dil’ha colpita proprio lì. Intanto è casa, a, tra i suoi affetti. Declina l’intervista, non vuole parlare. Ma ieri mattina Daniela Manda, 38 anni, origini romene, è stata ascoltata in procura a Bergamo. Ad attenderla nel suo ufficio il pm Emma Vittorio, titolare del fascicolo. È la prima volta dal giorno dell’aggressione. Al sostituto la donna, visibilmente provata, ha raccontato quello che è successo quella maledetta mattina. Ha ripercorso quella scena terribile, lui che si avventa su di lei come una furia e la colpisce con il coltello.