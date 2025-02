Ilfogliettone.it - Serena Brancale torna a Sanremo 2025 con “Anema e Core”, omaggio a Pino Daniele

Leggi su Ilfogliettone.it

A dieci anni esatti dal suo esordio,tornerà a calcare il palco del Festival di, in occasione della 75ª edizione della kermesse musicale più amata d’Italia. L’artista, con il brano “” (Isola degli Artisti under exclusive license to ADA / Warner Music Italy), si prepara a regalare al pubblico un momento di pura autenticità, portando con sé tutta la maturità e l’esperienza accumulata in questo decennio.Un sogno che diventa realtà, ancora una voltaPerrappresenta un sogno che si rinnova. “è il palco che ho sognato per questi dieci anni”, ha confessato l’artista. “Ci sto rindo con una serenità e una serietà diversa, perché sono maturata, ho fatto esperienza. Ritorno con la voglia di cantare, perché per meè la felicità di rire su quel palco più grande.