Serena Brancale a Sanremo 2025 | Nuda quando voglio tanto vince sempre la musica

“Se prima venivo ricordata come la cantante jazz, mi auguro che con questopassi l’idea che una cantante non può essere rinchiusa in un solo genere”.ha le idee chiare alla vigilia della sua partecipazione al Festival. Sul palco del teatro Ariston era già salita nel 2015, tra le Nuove Proposte, ora torna tra i Big forte del successo di Baccalà, che lo scorso anno è diventata virale su TikTok portando l’artista barese a essere conosciuta anche al di fuori del circuito della“impegnata”.Anema e core è la canzone con cui si ripresenta alla kermesse più amata d’Italia, un brano in italiano ma che non rinuncia al dialetto barese: “Nasce dalla voglia di parlare di un modo di vivere le cose al 100%, con l’idea di dareme stessa. Il titolo richiama un’espressione tipica napoletana ed è un modo per omaggiare Pino Daniele, cantautore che mi ha ispirato e insegnato a essere libera di iscrivere nel mio dialetto”.