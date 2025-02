Ilfattoquotidiano.it - Sequestrati farmaci contraffatti e sostanze dopanti per oltre 2 milioni di euro. Arresti e denunce

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Si chiama Shield V ed è un’operazione internazionale che ha visto la partecipazione di 30 tra Paesi membri dell’Unionepea e diverse organizzazioni internazionali e che è durata da aprile a novembre 2024: a dirigerla è stata l’pol, mentre per l’Italia in campo i Nas e l’Agenzia Dogane e Monopoli (Adm). Il risultato: migliaia di medicinali esolo nel nostro Paese per un valore didi, 23e 138, 286 siti web di vendita illegale dioscurati e quattro atleti risultati positivi ai controlli antidoping.Nell’ambito dell’operazione, finalizzata al contrasto della criminalità farmaceutica e alla tutela della salute, è stato scoperto anche un laboratorio clandestino e smantellati 2 gruppi criminali. In particolare la collaborazione tra il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute e le articolazioni territoriali di Adm ha portato al sequestro di circa 125mila unità di, anche ad azione dopante, presso i maggiori hub di smistamento poste e corrieri sul territorio italiano.