Lanazione.it - Senza turisti una città svuotata

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 6 febbraio 2025 – In questo periodo Firenze, con i mesi di gennaio e febbraio freddi e piovosi, sembra tornata quella degli anni Cinquanta. Molti meno, ristoranti per lo più semivuoti. Più frequentati sono i locali del triangolo d’oro del centro storico. Tutto questo perché ci sono talmente tanti appartamenti ridotti a B&B, che quando non siamo in piena stagioneca, laè per lo più un insieme di case che restano chiuse. Nessuno frequenta i negozi di quartiere, nelladelimitata dai viali del Poggi, e per questo sono chiusi. Anche alcuni ristoranti che erano diventati famosi per mangiar bene, come “Da Mimmo“ in via San Gallo, perderà il suo fondatore. Mimmo si trasferirà in un agriturismo del Pistoiese, perché si è stancato di cucinare per clienti occasionali.