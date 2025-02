Ilgiorno.it - Selfie e video dall’Arco della Pace. L’ultima impresa degli “scalatori“

di Marianna Vazzana Il cielo notturno è sereno. Al centro, troneggia un’immagine dell’Arco. Potrebbe essere uncome tanti, di un milanese o un turista di passaggio in uno dei luoghi simbolocittà. E invece no. Pochi secondi e si cambia prospettiva: adesso la camera inquadra piazza Sempione, i gradoniscalinata, i palazzi e la strada alle spalle, dall’alto. Direttamente dalla cima. A 25 metri d’altezza. E tra le statue spuntano sagome di ragazzi che evidentemente si sono arrampicati per poi riprendere tutto e postare su Instagram la loropericolosissima e fuorilegge. Ci risiamo: un altro monumento scalato, senza uno straccio di protezioni né di permessi. In piedi, sull’opera neoclassica che risale al 1807, realizzata da Luigi Cagnola in piena euforia napoleonica.