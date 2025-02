Anteprima24.it - Sele-Tanagro, allarme furti: ladri sparano contro il proprietario di una casa che li mette in fuga

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiAvrebbero sparato diversi proiettili con una pistola nel tentativo di colpire ildellache li ha messi in, iche ieri sera, hanno tentato di rubare in una villetta di campagna di proprietà di una famiglia di San Gregorio Magno. L’episodio è accaduto intorno alle 21 di ieri sera, nelle campagne di San Gregorio Magno. Ildella, un noto professionista del posto, si trovava nell’abitazione insieme alla famiglia quando, insospettito dai rumori provenienti dall’esterno, si è diretto dinanzi alla porta dove avrebbe visto la presenza di più persone dal volto travisato che stavano provando ad entrare nella proprietà privata e intuendo che fossero malviventi, ha subito lanciato l’e gridato per allertare il resto della famiglia e i vicini.