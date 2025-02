Ilgiorno.it - Seicentomila euro dalla società Terna. Sorrisi in municipio

I contributi digarantiscono un tesoretto al Comune di Valdidentro che riuscirà così a garantire alla cittadinanza servizi sempre più funzionali, in linea con il recente passato. Il Consiglio comunale ha approvato nei giorni scorsi il Bilancio di previsione per l’anno 2025, un passo fondamentale per garantire la continuità dei servizi e delle iniziative in favore della comunità locale. Nonostante un ulteriore calo dei contributi statali e l’aumento generalizzato dei costi dei servizi, il bilancio riuscirà a confermare numerosi interventi strategici, già intrapresi negli anni scorsi, a favore del territorio e dei suoi cittadini. In particolare, sono stati confermati importanti interventi in ambito di manutenzione ambientale, sempre più necessari per preservare il patrimonio naturale della zona anche a fronte dei fenomeni metereologici estremi sempre più frequenti, e il Piano di diritto allo studio.