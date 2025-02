Lapresse.it - Sei Nazioni di rugby, dovere vedere Italia-Galles

Leggi su Lapresse.it

Si disputerà sabato 8 febbraio allo Stadio Olimpico di Roma alle 15.15 la sfida travalevole per la seconda giornata del Guinness Seidi2025. Lo storico torneo si tiene ogni anno e vede impegnate le nazionali maschili di Francia,, Inghilterra, Irlanda,e Scozia. DoveIl match è in programma sabato 8 febbraio alle 15.15 e mette davanti due compagini che si presentano a questa edizione con stati d’animo diversi. Ilarriva con la voglia di riscattare la deludente performance dello scorso anno (cinque sconfitte in altrettanti match). L’, invece, ha messo a segno nel 2024 il suo miglior Seiin cinque lustri di partecipazioni. Il match verrà trasmesso in diretta da SkySport e in chiaro su Rai 2. Entrambe le reti trasmetteranno la sfida sulle rispettive piattaforme di streaming.