Sei Nazioni 2025, la formazione titolare dell’Italia contro il Galles. Una sola novità per Quesada

Dopo la sconfitta in Scozia, l’Italia torna in campo questo sabato per la seconda giornata del Sei. Allo Stadio Olimpico di Roma gli azzurri affronteranno ilin una partita assolutamente da vincere, visto che i nostri prossimi rivali non stanno attraversando un buon momento e sono reduci dalla pesantissima sconfitta per 43-0la Francia.Il CT Gonzaloha ufficializzato laper sabato pomeriggio. C’è solo un cambio rispetto al matchla Scozia ed è l’inserimento in seconda linea di Niccolò Cannone, che va a prender il posto di Dino Lamb. Unaanche in panchina, con la chiamata di Jacopo Trulla al posto di Simone Gesi.Ancora una volta la cabina di regia del gioco azzurro sarà nelle mani della coppia composta da Paolo Garbisi e Martin Page-Relo.