Segnala una buca pericolosa sulla strada rischia di essere picchiato da un operaio

Un episodio potenzialmente pericoloso si è verificato ieri a Montemorello, quartiere del centro di Recanati a due passi dalla casa di Leopardi e dall’ospedale. Fabio Semplici, un barbiere del quartiere, ha vissuto un momento di tensione mentre cercava dire un pericolo. Attraversando a piedi via Montemorello, all’incrocio con via Badaloni, si è imbattuto in una grossacausata dal cedimento del fondole. La, forse provocata dal passaggio di un mezzo pesante, rappresentava un rischio soprattutto per motociclisti e ciclisti. Semplici, preoccupato, ha fotografato lae ha telefonato alla polizia municipale perre il pericolo. Purtroppo, l’intervento non era immediato e le autorità gli hanno consigliato di posizionare un avviso o un segnale temporaneo per allertare gli altri.