Se l’è scritto lì Fedez con quel tatuaggio la bomba dalle prove di Sanremo 2025 | cosa significa

Leggi su Caffeinamagazine.it

rilancia il gossip con una novità. Come molti sanno il rapper ed ex marito di Chiara Ferragni si appresta a cantare al Festival di. Giusto pochi giorni fa Fabrizio Corona aveva diffuso una brutta notizia sul suo conto. A quanto pare l’artista avrebbe tentato il suicidio poco prima di presentare il brano alla kermesse musicale condotta da Carlo Conti: “Due giorni prima il suo vero amore gli dice che è finita per sempre”.L’ex re dei paparazzi ha rivelato: “() Mi chiama, la sua voce comincia a tremare e cade. ‘Bro, ho preso una boccetta di Minias, non posso sopportare questo dolore. Ti sto mandando un messaggio che ho, se succede qualfallo leggere ai miei figli’. Mi manda una lettera d’addio ai figli con‘Cari Leone e Vittoria’”. Adesso, invece, si torna a parlare della presunta amante storica di