Se con Donald Trump presidente è tornata la politica

Cosa significa la presidenza dida un punto di vista storico? Probabilmente è troppo presto per dirlo, anche per l'imprevedibilità dell'uomo. Quel che però può dirsi con una certa sicurezza è che conè definitivamente morta l'ideologia globalista, già provata dagli eventi degli ultimi anni. Non si tratta tanto di insistere sul suo “nazionalismo” né sulle politiche protezioniste adottate, a cominciare da quella dei dazi alle importazioni minacciati o realizzati. Si tratta di ricondurre tutto questo a ciò cherappresenta: il ritorno della. Per un periodo, quello in cui ha predominato appunto l'ideologia globalista, abbiamo pensato che dellaci si potesse disfare, dimenticando che essa è connaturata all'essere umano. Laè essenzialmente conflitto, o se si preferisce confronto acceso fra idee, visioni del mondo, interessi.