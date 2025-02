Lanazione.it - Scuole chiuse a Lerchi per l’incendio

Leggi su Lanazione.it

Città di Castello (Perugia), 6 febbraio 2025 –venerdì 7 febbraio adi Città di Castello in seguito alche ha interessato il capannone. Recependo la richiesta in questo senso da parte di Arpa e Usl Umbria 1, il sindaco Luca Secondi ha infatti firmato un'ordinanza che dispone, in via cautelare e precauzionale, lo stop all'attività della scuola primaria Angelo Zampini e di quella dell'infanzia paritaria San Lorenzo. Lo ha reso noto il Comune. Il vasto incendio ha interessato un capannone adibito a deposito di materiale termoidraulico, senza comunque provocare feriti. Le fiamme, divampate rapidamente, hanno completamente distrutto la struttura, che si estendeva su una superficie di circa 500 metri quadri. Sono immediatamente intervenute le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Città di Castello, supportate dai volontari di Sansepolcro, nonché da un'autobotte pompa e un'autoscala provenienti da Perugia.