Scuolabus spostati Caos a Porta a Lucca

Sono da poco passate le 12 quando in via Garibaldi, a, la scena è dominata dabloccati in mezzo alla strada e una lunga fila di auto con gente che suona il clacson oppure scende per capire i motivi di quel "tappo" improvviso. Il motivo del trambusto scoppiato ieri mattina (nella foto) è stata la mancanza della segnaletica che avvisa i cittadini del divieto di sosta in vigore da ieri fino al 10 giugno come disposto da apposita ordinanza della Polizia municipale. I treche sono al servizio ogni giorno delle elementari "Pascoli" sono stati infattida via Barsanti a causa di un maxi cantiere avviato per la manutenzione straordinaria di un fabbricato in disuso da almeno 30 anni. Questo ha comto non solo solo il divieto di sosta nel tratto di via Barsanti tra vicolo delle Monache e il civico 51, ma come detto anche lo spostamento degliin via Garibaldi, lato mare.