Scuola | Citta’ metropolitana Roma 170 milioni in adeguamenti e messa in sicurezza istituti

Presentata questa mattina al Coni, in un Salone d’onore gremitissimo di ragazze, ragazzi, docenti e allenatori, la 32esima edizione del Torneo Volleyorganizzato dalla Fipav Lazio, uno dei tornei piu’ partecipati delle scuole die provincia. Un torneo storico, che nel tempo ha visto nascere anche talenti e professionisti: piu’ di 111 scuole e 227 squadre scuole superiori die Provincia si confronteranno nei tornei indoor, beach volley e sitting volley, disciplina paralimpica dove studenti disabili e normodotati giocano insieme, in un’ottica di vera integrazione. In apertura dell’iniziativa il ricordo di Simonetta Avalle, da poco scomparsa, figura di riferimento per la pallavolo nel Lazio e nazionale. Ad intervenire, il Presidente Fipav Lazio Andrea Burlandi, il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, il Vicepresidente Federazione Italiana Pallavolo Luciano Cecchi.