Romadailynews.it - Scuola, Cisl Roma e Rieti, Michele Sorge confermato Segretario Generale

Leggi su Romadailynews.it

, 6 feb. –è statoall’unanimitàdellaCapitale e. A stabilirlo l’assemblea dei delegati in occasione del IV Congresso Territoriale del sindacato, dal titolo ‘Diamo forma al futuro‘, in corso oggi a. Presenti anche la segretaria nazionale, Ivana Barbacci, la segretaria dellaLazio, Mariella Vitaliano, e il reggente USTCapitale e, Enrico Coppotelli. “C’è stato un unanime riconoscimento del lavoro svolto in questi anni dalla Segreteria- il commento di- in termini di qualità nell’assistenza agli iscritti, di incisività nella gestione delle scuole, anche grazie alle RSU e TAS, e di riflesso, come legittimo riconoscimento, nel numero di iscritti, cresciuto progressivamente negli ultimi anni”.