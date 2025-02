Cataniatoday.it - Scoperta piazza di spaccio in un’abitazione di Picanello: trovate anche cartucce in cucina

Leggi su Cataniatoday.it

Prosegue l’azione della polizia per contrastare lodi droga in città, attraverso controlli mirati, che hanno consentito di scoprire, nel quartiere, una vera e propriadi, allestita indi via Acitrezza. L’intervento dei poliziotti della squadra.