Scoperta eccezionale il canto delle balene e il linguaggio umano seguono lo stesso schema

Ile ilcondividono sorprendentemente la stessa struttura: entrambi presentano schemi ricorrenti e moduli ripetitivi che sembrano facilitare l’apprendimento, trasmessi culturalmente da una generazione all’altra. Questo affascinante parallelismo è stato messo in luce da uno studio innovativo, pubblicato sulla rivista Science e condotto dall’Università Ebraica di Gerusalemme. Per la prima volta, i ricercatori hanno analizzato i cantiutilizzando un metodo ispirato a quello che i bambini adottano per riconoscere le parole nel.«Questi risultati mettono in discussione convinzioni di lunga data sull’unicità del», afferma Simon Kirby dell’Università di Edimburgo, tra i partecipanti allo studio guidato da Inbal Arnon.