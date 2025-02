Dayitalianews.com - Scippi in serie in provincia di Latina: la Polizia arresta due donne di etnia Rom

Gli agenti delladi Stato di Cisterna dihannoto due, nate rispettivamente nel 1989 e nel 1991, entrambe diROM, destinatarie di ordini di carcerazione per l’espiazione di pene definitive.Un passato criminale segnato da furti eLe duete erano note alle forze dell’ordine per numerosi precedenti legati a furti aggravati e, spesso perpetrati nei luoghi di maggiore affluenza, come stazioni ferroviarie e mezzi di trasporto pubblico. Nel corso degli anni, leerano state più voltete, sia in flagranza di reato sia a seguito di misure cautelari disposte dall’autorità giudiziaria.Nonostante le condanne già emesse nei loro confronti, erano riuscite a posticipare l’ingresso in carcere grazie a unadi gravidanze, che avevano consentito loro di rimandare l’esecuzione della pena.