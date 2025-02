Scienza da un meteorite nuove risposte sulla formazione del Pianeta Terra

Leggi su Ildenaro.it

La scoperta di unfornisceinformazionidella, spiegando la provenienza o l’assenza di elementi cruciali nella strutturazione del. Tutti interrogativi a cui da tempo i ricercatori stavano cercando di dare risposta. Le ricerche sviluppate da scienziati dell’Arizona State University, della School of Molecular Sciences e della School of Earth and Space Exploration, in collaborazione con ricercatori di Caltech, Rice University e MIT, descritte in un lavoro oggi su Science Advances, rivoluzionerebbero le attuali teorie sul processo didel nostroe sul perche’ lae Marte siano impoveriti di elementi moderatamente volatili (Mve). Questi elementi cui appartengono ad esempio rame e zinco svolgono un ruolo cruciale nella chimica planetaria e sono spesso vitali per alcuni componenti come acqua, carbonio e azoto:.