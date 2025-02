Scienza, creato computer quantistico collegando due processori

Leggi su Ildenaro.it

In una pietra miliare che avvicina in modo tangibile l’informatica quantistica all’uso pratico su larga scala, gli scienziati della Oxford University Physics hanno dimostrato il primo esempio di informatica quantistica distribuita. Utilizzando un‘interfaccia di rete fotonica, hanno collegato con successo duequantistici separati per formare un singolocompletamente connesso, aprendo la strada all’affrontare sfide computazionali precedentemente irraggiungibili. I risultati sono stati pubblicati su Nature. La svolta affronta il “problema di scalabilita’” della tecnologia quantistica: unabbastanza potente da rivoluzionare il settore dovrebbe essere in grado di elaborare milioni di qubit. Tuttavia, impacchettare tutti questiin un singolo dispositivo richiederebbe una macchina di dimensioni immense.