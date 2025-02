Oasport.it - Sci freestyle, Flora Tabanelli si consacra e vince la Coppa del Mondo di Big Air! Si sogna la generale

continua a scrivere meravigliose pagine di storia dello sport tricolore e a esplorare territori sconosciuti al Bel Paese nello sci, regalandosi una delle gioie più auspicate dagli atleti che si prodigano nelle discipline invernali. La fuoriclasse emiliana ha infatti conquistato ladeldi Big Air con addirittura una gara d’anticipo rispetto alla conclusione naturale della stagione: al termine della prova di Aspen (USA), quinto evento dei sei in calendario, l’azzurra risulta insuperabile per tutte le avversarie.La 17enne ha potuto mettere le mani sulla sempre affascinante e prestigiosa Sfera di Cristallo, il globo più ambito per chi si prodiga a livello agonistico sulla neve, per la prima volta in carriera: è la seconda italiana a riuscirci dopo Silvia Bertagna, ma nel 2018 questa specialità non era ancora inserita nel programma delle Olimpiadi.