Oasport.it - Sci di fondo, Mondiali U23 2025: Martino Carollo decimo nella 20 km tc mass start

A Schilpario, in provincia di Bergamo, va in archivio la seconda giornata dedicata agli Under 23 deigiovanilidi sci di: nelle 20 km in tecnica classica con partenza linea i migliori azzurrini sono, 10° tra gli uomini, e Nadine Laurent, 14ma tra le donne.gara femminile la svedese Maerta Rosenberg concede il bis e, dopo aver vinto l’orosprint tc, si impone anchecon il crono di 55’56?8, scrollandosi di dosso, nel finale, la norvegese Eva Ingebrigtsen, seconda a 3?6, e la canadese Liliane Gagnon, terza a 8?5.In casa Italia la migliore è Nadine Laurent, che si classifica 14ma a 2’00?6, mentre Veronica Silvestri chiude 16ma a 2’22?0. Poco più indietro Iris De Martin Pinter, che termina 18ma a 3’02?5, infine Maria Gismondi giunge 21ma a 3’20?6.