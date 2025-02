Lanazione.it - Sci alpinismo la sera, a piste chiuse: ‘Attenzione, è un rischio altissimo’

Abetone (Pistoia), 6 febbraio 2025 – “In queste sere i nostri ‘gattisti’ ci informano della presenza costante di sci alpinisti che praticano tale attività durante le ore in cui lesonoe vengono svolte le operazioni di manutenzione delle, anche con l’utilizzo di macchine dotate di verricello”. L’allarme arriva da Andrea Formento, direttore degli impianti della Val di Luce, che si fa portavoce di un problema che riguarda molte delledel comprensorio dell’Abetone e che rappresenta un vero pericolo. "Effettuare scidurante lo svolgimento delle operazioni di battitura delle– commenta Formento – rappresenta unaltissimo e quindi mi vedo costretto a sensibilizzare fortemente tutti i frequentatori delle nostre montagne affinché tale attività non sia svolta negli orari di battitura, oltretutto non rispettando le norme di legge che prevedono di non percorrere ledopo la loro chiusura.