Schubert al palazzo Naselli Crispi. Al pianoforte Maristella Ragnedda

Oggi pomeriggio alle 17.30, a, andrà in scena una ’iade’, nome con cui il circolo di musicisti, poeti e intellettuali novecenteschi si identificava e si riuniva a Vienna in casa di Franz. Il concerto di questa settimana si apre con la ’Sonata perin la maggiore, op. postuma D. 959’, interpretata da, studentessa del biennio accademico die di organo al conservatorio Frescobaldi. La sonata fu scritta nel settembre del 1828, poche settimane prima di morire. Il secondo movimento, un ’Andantino’, dopo un inizio spoglio e dolente, in cui si libra una melodia desolata ma dolce, conduce poi alla sezione centrale, in cui si scatena una spaventosa tempesta, immagine di una disperatissima e allucinata follia. Lo ’Scherzo’ è un’affascinante pagina tipicamenteiana, pervasa dallo spirito delle danze popolari austriache.