Liberoquotidiano.it - Schlein e compagni fermi al collettivo studentesco: sono la polizza assicurativa della Meloni

Nel romanzo di Francis Scott Fitzgerald e poi nel film di David Fincher, il protagonista Benjamin Button nasce vecchio e muore giovane: tecnicamente si potrebbe dire che “rinfanciullisce”. Non sappiamo se sia anche il caso dell'opposizione italiana di centrosinistra, popolata da un curioso mix di eterni bambinoni, più qualche soggetto appunto rinfanciullito, e – ecco la più recente new entry – una segretaria del Pd rimasta ferma allo schema e al linguaggio propri di un'assemblea studentesca, quelle che si tengono durante le occupazioni dei licei. Non uno dei protagonisticoalizione (che peraltro non c'è) ha trasmesso di sé un'immagine minimamente “adulta”, nel senso che nessuno si è preoccupato di porsi – pur dall'opposizione – in veste di effettivo governante del passato o di potenziale uomo di governo del futuro.