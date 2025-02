Laprimapagina.it - Schianto mortale a Roccelletta: un morto e un ferito grave in un incidente stradale

Un tragicosi è verificato in via Scylletion, nella località di, nel comune di Borgia. Due veicoli, una Fiat Punto e una Volkswagen Scirocco, sono rimasti coinvolti nello scontro, con conseguenze drammatiche.Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, con il supporto del distaccamento volontario di Girifalco, per soccorrere i feriti e mettere in sicurezza l’area. Secondo le prime ricostruzioni, la Volkswagen Scirocco, a seguito dell’impatto, ha perso il controllo e si è ribaltata fuori strada.A bordo dell’auto si trovavano due persone: una di loro ha perso la vita, mentre l’altra è rimastamente ferita. Quest’ultima è stata estratta dai vigili del fuoco e affidata ai sanitari del Suem118, che l’hanno trasportata d’urgenza in ospedale.